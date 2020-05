UBS belässt ProSiebenSat.1 auf 'Buy' - Ziel 12,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 anlässlich der Rückkehr des Finanzinvestors KKR auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,20 Euro belassen.Analyst Richard Eary stellte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Frage in den Raum, ob dies möglicherweise den Weg für eine Fusion zwischen dem TV-Konzern, Axel Springer und der Produktionsfirma Leonine frei macht./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 08:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.