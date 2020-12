UBS belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 415 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 dänische Kronen belassen.Analyst Michael Leuchten beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der Entscheidung des Konzerns, den erfolgreichen Diabeteswirkstoff Semaglutide an Alzheimer-Patienten in einer Phase III-Studie zu testen. Leuchten zeigte sich von den Erfolgsaussichten zwar wenig überzeugt und warnte vor den hohen Risiken in der Alzheimer-Forschung. Die Entscheidung für die Studie sei aber richtig, da außer Novo dies sonst wohl niemand anderes tun würde./tav/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2020 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:02 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.