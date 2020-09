UBS belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 415 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 dänischen Kronen belassen.Testdaten lieferten nur begrenzt Argumente dafür, dass der Aktienkurs des dänischen Insulinherstellers eine mögliche Wirksamkeit des Präparats Victoza im Kampf gegen Alzheimer berücksichtigen sollte, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zur Untermauerung dieser These sei ein substanzielles und teures Phase-III-Programm nötig./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2020 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2020 / 19:17 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.