UBS belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Ziel 350 Kronen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 dänische Kronen belassen.Der dänische Insulinhersteller dürfte den Preisdruck in den USA verdauen können, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer Studie vom Donnerstag. Die Bewertung sollte sich daher nun zunehmend am Barmittelfluss ausrichten. Damit dürfte die Aktie zurück zum verdienten Bewertungsaufschlag finden./tav/zb Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.