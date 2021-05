UBS belässt Novartis auf 'Buy' - Ziel 96 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach Studiendaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Franken belassen.Die Auswertung der Tests zum Mittel Iptacopan deuteten daraufhin, dass die Tablette über das gesamte Spektrum der betroffenen Patienten mit der Blutkrankheit PNH (Paroxysmale nächtliche Hämogluobinurie) angewendet werden könnte, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Weitere Details dürften auf einer Konferenz von Fachmedizinern im Juni vorgestellt werden./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2021 / 18:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.