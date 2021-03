UBS belässt Nike auf 'Buy' - Ziel 183 Dollar

Finanztrends Video zu Nike B



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 183 US-Dollar belassen.Der Sportwarenhersteller dürfte die Erwartungen übertreffen, was dem Kurs Rückenwind verleihen sollte, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Investoren seien zwar optimistisch, aber noch nicht zu optimistisch. Der Konzern lasse die Konkurrenz offenbar hinter sich, wie Daten von US-Einzelhandelspartnern zeigten./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2021 / 04:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2021 / 04:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.