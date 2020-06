UBS belässt National Grid auf 'Buy' - Ziel 960 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "National Grid":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Buy" mit einem Kursziel von 960 Pence belassen.Analyst Sam Arie verwies in einer Studie vom Donnerstag auf einen Auftritt des Konzernchefs, der wegen der Corona-Krise im Laufe der Zeit keinen nachhaltigen ökonomischen Einfluss erwarte. Verkäufe habe der Versorger derzeit nicht in der Pipeline./ag/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2020 / 10:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2020 / 10:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.