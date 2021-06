UBS belässt National Grid auf 'Buy' - Ziel 1035 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "National Grid":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach einem Treffen mit Konzernchef John Pettigrew auf "Buy" mit einem Kursziel von 1035 Pence belassen.Der jüngste Ausblick des Konzerns reduziere das Risiko rund um die Integration des Stromnetzbetreibers WDP, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Versorger biete nun eine Wachstumsstory hoher Qualität bei geringen Risiken./mis/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2021 / 13:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.