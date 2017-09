UBS belässt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel 170 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen.Nach den jüngsten Naturkatastrophen habe er seine Gewinnschätzungen für die vier großen europäischen Rückversicherer Munich Re, Swiss Re, Hannover Rück und Scor teils deutlich gekürzt, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer Branchenstudie vom Montag. Swiss Re sei am stärksten betroffen. Hannover Rück indes erscheine am besten positioniert./ajx/ag Datum der Analyse: 18.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.