UBS belässt Munich Re auf 'Buy' - Ziel 293 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Munich Re vor der Berichtssaison der europäischen Versicherer zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 293 Euro belassen.Die Zahlen der Rückversicherer dürften schwächer ausfallen als in einem durchschnittlichen ersten Quartal, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er verwies auf höhere Verluste durch Katastrophen im Bereich Schaden- und Unfall sowie coronabedingte Verluste vor allem im Bereich Lebenrückversicherung. Für Munich Re bleibe er bei seiner Kaufempfehlung. Das Unternehmen sei vor dem Hintergrund einer robusten Bilanz gut aufgestellt, um von günstigen Marktbedingungen zu profitieren./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 12:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / 12:04 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.