UBS belässt MTU auf 'Sell' - Ziel 111 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat MTU auf "Sell" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen.Das Wachstum des Wartungs- und Ersatzteilgeschäfts in der zivilen Luftfahrt dürfte sich im zweiten Halbjahr fortsetzen, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer Branchenstudie vom Dienstag. Für den deutschen Triebwerkhersteller sieht die Expertin in den Jahren 2018 und 2019 jedoch Abwärtsrisiken./edh/gl Datum der Analyse: 29.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.