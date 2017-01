UBS belässt Lufthansa auf 'Sell' - Ziel 10,70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Lufthansa nach aktualisierten Jahreszielen 2016 auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,70 Euro belassen.Es habe am Freitag keine wesentlichen Überraschungen gegeben, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer Studie vom Montag. Die von Deutschland größter Flugesellschaft genannten Ziele seien allerdings vor Streikkosten in Höhe von 100 Millionen Euro veranschlagt. Zudem sei das Flugangebot durch den Streik im November geringer ausgefallen. Der Fokus der Investoren dürfte nun aber vor allem auf den Jahreszielen 2017 liegen./ck/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.