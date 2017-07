UBS belässt Lloyds auf 'Buy' - Ziel 85 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Lloyds auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen.Die Großbank zähle zu den wichtigsten britischen Aktien, den "Key Picks", in unsicheren Zeiten, schrieben die Analysten in einer am Montag veröffentlichten Studie. Sie rechnen mit einer deutlichen Verschlechterung der Konsumentenstimmung in Großbritannien und liegen mit ihren Schätzungen unter dem Konsens. Mittelfristig werde sich die Frage um den Einfluss des Brexit auf Investitionspläne drehen und deren Dominoeffekt auf Umsatz und Gewinn. Lloyds sei im Fall eines Abschwungs gut aufgestellt, das Kreditportfolio sei defensiv und die Liquidität der Bank hoch./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.