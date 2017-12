UBS belässt Lanxess auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen.Dies schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie anlässlich der Berichte über ein Interesse am Spezialchemie-Geschäft des niederländischen Farben- und Lackkonzerns Akzo Nobel. Die kolportierte Bewertung mit mehr als 9 Milliarden Euro decke sich mit seinen Berechnungen, so der Experte. Besonders gut zu den Deutschen würde das Geschäft mit Chelaten und Polymeren der Niederländer passen./ag/mis Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.