UBS belässt LafargeHolcim auf 'Neutral' - Ziel 56 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat LafargeHolcim vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Franken belassen.Das zweite Quartal sollte für den europäischen Baustoffe-Sektor wegen der Osterfeiertage, des Ramadan und der Witterungsbedingungen in den USA recht gemischt ausgefallen sein, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Beim Schweizer Konzern dürfte im zweiten Quartal vor allem das Wachstum in Indien stark gewesen sein. Kräftige Preiserhöhungen dürften zudem das Mexiko-Geschäft angetrieben haben./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.