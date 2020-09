UBS belässt LVMH auf 'Buy' - Ziel 439 Euro

Finanztrends Video zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 439 Euro belassen.Die vor dem Aus stehende Übernahme des Juweliers Tiffany durch den Luxusgüterkonzern sei negativ, da Investoren sich auf die Akquisition gefreut hätten, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Schnellreaktion. LVMH hätte auf diese Weise Skaleneffekte im Edelsteinsegment erreichen können. Möglicherweise kämen nun Spekulationen über alternative Übernahmemöglichkeiten auf./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 13:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.