UBS belässt Krones auf 'Buy' - Ziel 76 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen.Die Aufträge seien wie erwartet schwach gewesen, aber mit dem operativen Ergebnis (Ebit) habe der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Investoren dürften die robuste Margenentwicklung positiv aufnehmen. Zudem dürften sich die Aufträge rasch wieder erholen./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 06:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.