UBS belässt Krones auf 'Buy' - Ziel 103 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen.Die Aktie des Abfüll- und Verpackungsanlagenherstellers steht zudem auf der "Smallcaps Top 20 Conviction List" der UBS. Der starke Auftragseingang im ersten Quartal, mit dem Krones früher als erwartet auf das Niveau von vor der Corona-Krise zurückgekehrt sei, habe positiv überrascht, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig notiere die Aktie immer noch 45 Prozent unter ihrem Rekordhoch aus dem Jahr 2018./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.