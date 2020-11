UBS belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 81 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion angesichts einer angekündigten Kapitalerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen.Der Schritt komme überraschend, passe aber zum vorsorglichen Vorgehen des Gabelstaplerherstellers in Zeiten der Pandemie, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Investoren hätten sich zwar bis zum Sommer davor gesorgt, zuletzt sei er aber wohl ausgepreist worden. Weier hätte Kion auch einen Schuldenabbau aus eigener Kraft zugetraut, wie er sagte./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 22:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2020 / 22:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.