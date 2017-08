UBS belässt Kering auf 'Buy' - Ziel 340 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kering S.A.":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Kering auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen.Es gebe vermehrt Anzeichen, dass der Luxusgütersektor in eine neue Phase der Kapitalverteilung eintrete, schrieb Analyst Fred Speirs in einer Studie vom Donnerstag. Der Zukauf von Christian Dior Couture für 6,5 Milliarden Euro sei der größte gewesen, seit Kering um die Jahrtausendwende Gucci übernommen habe. Zudem seien allgemein gesehen Aktienrückkäufe auf den Weg gebracht worden. Der Blick in die Vergangenheit lege baldige weitere Aktionen nahe, was angesichts der starken Bilanzen und freien Barmittelflüsse kurstreibend für LVHM und Kering sein dürfte./ck/la Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.