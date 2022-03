UBS belässt Just Eat Takeaway.com auf 'Buy' - Ziel 6100 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Just Eat Takeaway nach Jahreszahlen des Essenslieferdienstes auf "Buy" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Angesichts hoher Vorjahres-Vergleichswerte dürfte die Wachstumsdynamik in der ersten Jahreshälfte nachlassen, dann aber wieder anziehen, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem richte das Unternehmen den Fokus trotz anhaltender Investitionen zunehmend auf eine höhere Profitabilität./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2022 / 20:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2022 / 20:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.