UBS belässt Intesa Sanpaolo auf 'Buy' - Ziel 3,15 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,15 Euro belassen. In einem Szenario mit vollständiger Abschreibung der russischen Aktivitäten zeige sich eine überschaubare Auswirkung auf die Gewinne, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Viel größer seien jedoch die Auswirkungen auf das Kapital der italienischen Bank. Dies wiederum würde ein deutliches Risiko für Aktienrückkauf-Pläne bedeutet./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.