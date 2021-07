UBS belässt Intel auf 'Buy' - Ziel 73 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Finanztrends Video zu Intel



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Intel nach einem Bericht über Kaufinteresse an Globalfoundries auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 US-Dollar belassen.Ein solcher Deal wäre positiv für Intel und in mehrfacher Hinsicht sinnvoll, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er würde die Ambitionen des Halbleiterkonzerns in der Auftragsfertigung vorantreiben. Zudem sei Globalfoundries regional breit aufgestellt und arbeite in puncto Förderung der Halbleiterfertigung eng mit der US-Regierung zusammen./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / 01:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2021 / 01:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.