UBS belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 22 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon angesichts der endgültigen Genehmigung der Cypress-Übernahme durch die nun erfolgte Zustimmung in China auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen.Die regulatorischen Hürden seien nun aus dem Weg geräumt, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Übernahme dürfte nun binnen fünf Geschäftstagen vollzogen werden, da alles vorbereitet sei./tih/bgf Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 09:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.