UBS belässt Hella auf 'Buy' - Ziel 65 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hella auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen.Die Aktie des Autozulieferers steht zudem auf der "Smallcaps Top 20 Conviction List" der UBS. Analyst Patrick Hummel traut Hella laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu, in den kommenden drei Jahren schneller zu wachsen als die weltweite Automobilbranche. Das Aufwärtspotenzial beim freien Barmittelzufluss und die starke Bilanz rechtfertigten einen mindestens 20-prozentigen Bewertungsaufschlag zu anderen europäischen Zulieferern./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.