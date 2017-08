UBS belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 725 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach den Quartalszahlen der britischen Kreditinstitute auf "Neutral" mit einem Kursziel von 725 Pence belassen.Das zweite Jahresviertel sei für die Banken insgesamt besser gelaufen als am Markt erwartet, schrieb Analyst Jason Napier in einer Branchenstudie vom Freitag. Die Aktienkurse hätten davon jedoch nicht profitiert. Die HSBC müsse sich noch in einigen Punkten verbessern, damit die Bewertung gerechtfertigt sei./ajx/ag Datum der Analyse: 18.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.