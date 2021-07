UBS belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 450 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC vor der anstehenden Berichtssaison auf "Neutral" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen.Die Geschäftserholung in der Bankenbranche gehe weiter, die Ergebnisse seien solide und auch deren Qualität verbessere sich, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Dabei zieht der Experte auf den britischen Markt fokussierte Banken jenen mit internationalem Geschäft wie HSBC und Standard Chartered vor. Zu seinen Favoriten zählen Barclays und Virgin Money./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2021 / 18:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.