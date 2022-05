UBS belässt GlaxoSmithKline auf 'Neutral' - Ziel 1790 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat GlaxoSmithKline mit Blick auf einen Zukauf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1790 Pence belassen. Mit der Übernahme des US-Biotechunternehmens Affinivax erweitere der britische Pharmakonzern seine Impfstoff-Pipeline in Richtung Pneumokokken-Impfstoffe, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Bisher sei US-Konkurrent Pfizer in diesem Bereich führend, doch auch die Wettbewerber Sanofi und Merck & Co trieben hier Projekte voran./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 07:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.