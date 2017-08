UBS belässt GlaxoSmithKline auf 'Neutral' - Ziel 1600 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen.Analyst Michael Leuchten passte sein Bewertungsmodell in einer Studie vom Dienstag an die Ergebnisse des zweiten Quartals und ein Treffen mit dem neuen Vorstand an. Die Dividende des Pharmakonzerns erwartet der Experte zunächst stabil./ag/jha/ Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.