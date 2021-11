UBS belässt GlaxoSmithKline auf 'Neutral' - Ziel 1500 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat GlaxoSmithKline vor dem Investorentag zum Thema HIV am 29. November auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Abgesehen von den vom Pharmakonzern ausgegebenen Jahreszielen gebe es mehrere Themen, die 2022 im Fokus stünden, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu zählt sie die Erholung von Shingrix, des Blockbuster-Impfstoffs gegen Gürtelrose oder auch die klinischen Phase-III-Daten für einen Impfstoff gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) im ersten Halbjahr. Wichtig sei auch das Thema Wettbewerb im Bereich HIV (Aids), wo sie am 29. November mit Aussagen über eine mehrgleisigen Strategie rechnet./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2021 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2021 / 21:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.