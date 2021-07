UBS belässt GlaxoSmithKline auf 'Neutral' - Ziel 1500 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat GlaxoSmithKline (GSK) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen.Nach dem Misserfolg von AstraZeneca mit dem Mittel Roxadustat habe GSK mit seinem Anämiemittel Daprodustat Erfolge gemeldet, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Studienziele seien erreicht worden. Sie sehe aber dennoch strategische Fragezeichen, auch wenn die Lage mit Blick auf existierende kommerzielle Arrangements in den USA nun etwas anders aussehe, da die Mittel Roxa und Vada nicht den geplanten Erfolg gehabt hätten./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / 12:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2021 / 12:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.