UBS belässt Gea Group auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Für den Rest des Jahres 2021 strebe er für den historisch hoch bewerteten europäischen Investitionsgütersektor einen konservativeren Ansatz an, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dennoch bleibt er konstruktiv für die investitionsgetriebenen Bereiche des Segments./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / 05:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2021 / 05:08 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.