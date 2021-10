UBS belässt Facebook auf 'Buy' - Ziel 416 Dollar

Finanztrends Video zu Facebook A



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Facebook nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 416 US-Dollar belassen.Das dritte Quartal des Social-Media-Konzerns sei zwar etwas enttäuschend verlaufen, was aber nach dem in der vergangenen Woche bereits vom Konkurrenten Snap vorgelegten Quartalsergebnis nicht überrascht habe, schrieb Analyst John Hodulik in einer ersten Reaktion am Dienstag. Er rechnet damit, dass die Anleger das Quartal als Beweis ansehen werden, dass die iOS-Änderungen die gesamte Branche betreffen./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 02:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2021 / 02:31 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.