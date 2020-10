UBS belässt Facebook auf 'Buy' - Ziel 330 Dollar

Finanztrends Video zu Facebook A



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Facebook nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen.Das soziale Netzwerk sei immer besser positioniert für Wachstum im elektronischen Handel, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Anbetracht der 2021 anstehenden Investitionen senkt der Experte jedoch die Projektionen für die Profitabilität./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 02:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.