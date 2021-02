UBS belässt FMC auf 'Buy' - Ziel 72 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen.Das vierte Quartal sei für den Dialysekonzern besser als erwartet verlaufen, schrieb Analyst Whit Mayo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hinsichtlich des Ausblicks habe es nach den Vorankündigungen beim Konsens noch Abweichungen gegeben. Er vermutet deshalb, dass in der Analystenschar einige ihre Modelle noch nicht angepasst hatten./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2021 / 07:13 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.