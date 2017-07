UBS belässt Essilor auf 'Buy' - Ziel 139 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Essilor":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Essilor nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen.Das erste Halbjahr des Brillenglasherstellers sei schwach gewesen, weshalb die Wachstumsprognose gesenkt wurde, schrieb Analyst Nicolas Langlet in einer ersten Reaktion am Freitag. Die Kursschwäche der Aktie an diesem Tag überraschte ihn daher nicht./edh/ck Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.