UBS belässt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel 187 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die jüngsten Quartalszahlen und die erneut angehobenen Prognosen auf "Buy" mit einem Kursziel von 187 Euro belassen.Der Brillenkonzern profitiere weiterhin von starken Trends, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Montag vorliegenden Studie. So sei die Nachfrage in den USA über alle Sparten hinweg robust./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 10:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2021 / 10:23 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.