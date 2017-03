UBS belässt Ericsson auf 'Neutral' - Ziel 54 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ericsson nach dem Besuch der Branchenmesse Mobile World Congress auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 schwedischen Kronen belassen.In einer Studie vom Dienstag stellte Analyst Gareth Jenkins mit Blick auf die Messethemen einige in seinen Augen interessante Anlageideen vor. Bei Netzwerkausrüstern komme es angesichts positiver (Fokus auf die Profitabilität) wie negativer (Wettbewerb in Italien, ein schwächerer Trend in Mexiko) Tendenzen auf eine genau Auswahl an, schrieb der Experte. Er bevorzugt Nokia und Cisco, sieht Ericsson indes mit Herausforderungen konfrontiert./mis/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.