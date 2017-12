UBS belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 17 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen.Die Aktie des italienischen Energieunternehmens zähle zu den aussichtsreichsten Papieren 2018, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Strategiestudie. Der Ölkonzern sei extrem erfolgreich in der Exploration und könne damit seine Rohstoffbasis zu extrem konkurrenzfähigen Preisen erneuern./ck/edh Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.