UBS belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 14,75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Finanztrends Video zu ENI



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Ölkonzerns Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,75 Euro belassen. Das Erneuerbare-Energien- und Elektromobilitätsgeschäft, das unter dem Namen Plenitude teilweise an die Börse gebracht werden solle, biete ein attraktives Wachstum und sollte auch als eigenständiges Unternehmen interessant sein, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2021 / 21:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2021 / 21:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.