UBS belässt Dialog Semiconductor auf 'Neutral' - Ziel 67,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67,50 Euro belassen.Die Geschäftszahlen europäischer Halbleiterkonzerne für das erste Quartal dürften insgesamt "in-line" bis besser als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Mittelpunkt des Interesses sollten die anhaltenden Versorgungsengpässe bei Chips stehen, und wie sie sich auf die Fähigkeit der Unternehmen auswirken, die Nachfrage in zahlreichen Absatzmärkten zu decken./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / 19:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.