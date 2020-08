UBS belässt Diageo auf 'Buy' - Ziel 2800 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

Finanztrends Video zu Diageo



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen.Der Zukauf von neuen Marken in einem schnell wachsenden Segment lege das Fundament für langfristiges Wachstum, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch der robuste Barmittelfluss spreche für den Spirituosenhersteller./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2020 / 19:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.