UBS belässt Deutsche Telekom auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Telekom auf "Buy" belassen.Laut einem Test der Zeitschrift "Connect" habe der Telekommunikationskonzern seine Führungsstellung bei der Netzwerkqualität vor Vodafone behauptet, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dahinter liege weiterhin Telefonica Deutschland - das Unternehmen habe den Rückstand auf die Konkurrenten in den vergangenen Jahren aber deutlich verringert./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2020 / 11:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.