UBS belässt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel 65 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen.Das Luftfrachtangebot dürfte in den kommenden Quartalen begrenzt bleiben, was dem Logistikkonzern in einem Umfeld steigender Kosten eine gewisse Preissetzungsmacht biete, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 12:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.