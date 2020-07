UBS belässt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen.Die Viruskrise düfte im europäischen Postsektor einen beschleunigten Rückgang des Briefaufkommens aber ein verstärktes Wachstum im Paketbereich zur Folge haben, schrieben Analyst Cristian Nedelcu und seine Kollegen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Darin nahmen sie diverse andere europäische Sektorwerte in die Bewertung auf - in drei von vier Fällen mit einer Kaufempfehlung./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2020 / 03:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2020 / 03:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.