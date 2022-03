UBS belässt Deutsche Bank auf 'Buy' - Ziel 15,30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einem Investorentag auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,30 Euro belassen. Die Aussagen der Bank hätten Optimismus ausgestrahlt und damit seine Kaufempfehlung untermauert, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Markt könne die Ziele für 2022 und 2025 nicht ignorieren, und so dürfte die Aktie perspektivisch noch profitieren. Die Bewertung sei noch immer günstig./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2022 / 16:29 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.