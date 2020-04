UBS belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 94 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero nach einem Artikel in der koreanischen Presse über eine mögliche Verzögerung der Woowa-Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen.Die Sorgen könnten nun wieder zunehmen, dass die Transaktion womöglich nicht durchgehe, schrieb Analyst Hubert Jeaneau in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Als alleinstehendes Unternehmen bewerte er den Online-Essenslieferdienst nur mit 85 Euro je Aktie./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 09:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.