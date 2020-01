UBS belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 76 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Finanztrends Video zu Delivery Hero



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen.Das Geschäft des Essenslieferdienstes im asiatisch-pazifischen Raum dürfte die Umsatzentwicklung angetrieben haben, schrieb Analyst Hubert Jeaneau in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege nun auf dem Ausblick auf das neue Jahr und den sich abzeichnenden Investitionen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2020 / 20:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.