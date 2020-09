UBS belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen.Mit der Übernahme der Glovo-Aktivitäten in Mittel- und Südamerika stärke der Lieferdienst sein Standbein in dieser Region merklich, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. In den Ländern mit Überschneidungen des Geschäfts gebe es Möglichkeiten zur Hebung von Synergien./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2020 / 18:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.