UBS belässt Danone auf 'Sell' - Ziel 45 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone auf "Sell" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. 2022 dürfte für die europäischen Konsumgüterkonzerne ein Jahr mit zwei unterschiedlichen Hälften und einem ungewissen Ende werden, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die erste Jahreshälfte sollte nicht zuletzt wegen hoher Kosten herausfordernd sein und sich in vorsichtigen Jahresausblicken der Sektorunternehmen ausdrücken. Die Visibilität für das zweite Halbjahr bleibe begrenzt. Bei Reckitt, L'Oreal und Nestle erwartet Delmas eine moderate Margensteigerung, bei Henkel, Beiersdorf und Unilever eine stagnierende Entwicklung und bei Danone einen leichten Rückgang der Profitabilität./edh/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 01:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 01:46 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.